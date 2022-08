Richemont cède un peu plus de la moitié du capital de YNAP à Farfetch

ZURICH (Reuters) - Richemont a annoncé mercredi que Farfetch allait acquérir une participation de 47,5% dans le distributeur de prêt-à-porter en ligne YOOX Net-A-Porter (YNAP), et a précisé que l'homme d'affaires émirati Mohamed Alabbar en prendrait 3,2%.

Le fabricant de bijoux Cartier et de montres IWC a également déclaré qu'il s'attendait à une dépréciation de 2,7 milliards d'euros.

Le titre Richemont prenait 3,2% à 7h01 GMT en Bourse de Zurich.

"La valeur comptable de cet investissement sera ramenée à la juste valeur prévue moins les coûts de vente, ce qui entraînera une charge sans effet sur la trésorerie dans le compte de résultat consolidé de Richemont, estimée à 2,7 milliards d'euros", a-t-il déclaré.

L'accord entre Richemont, Farfetch et Symphony Global, un véhicule d'investissement de Mohamed Alabbar, a également ouvert la voie, par le biais d'un mécanisme d'options de vente et d'achat, à l'acquisition potentielle par Farfetch des actions restantes de YNAP.

L'opération intervient dans un contexte d'investissements massifs dans les services numériques à l'échelle du secteur pour atteindre les clients, stimulés par un passage plus rapide à la consommation en ligne pendant la pandémie.

"C'est une excellente nouvelle pour Richemont, enfin. L'opération met fin à des années de sous-performance et d'investissements lourds dans YNAP", a écrit Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans une note, recommandant le titre à l'"achat".

L'accord va permettre aux marques de Richemont et à YNAP de passer à la technologie Farfetch et de renforcer l'offre de montres et de bijoux sur le site de vente au détail de l'entreprise américaine.

Richemont a beaucoup investi dans YNAP, mais ses distributeurs en ligne, qui comprennent également Watchfinder, ont encore enregistré une perte d'exploitation de 210 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal clos en mars.

