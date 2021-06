Richard Carapaz s'empare de la 5e étape et du maillot jaune

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Christian Hartmann Richard Carapaz a impressionné sur la 5e étape du Tour de Suisse./Photo prise le 2 juillet 2017/REUTERS/Christian Hartmann

Pour le début des choses très sérieuses, le peloton du Tour de Suisse a dû faire face à deux cols de première catégorie plus une arrivée difficile lors de la 5ème étape. Après les numéros d'Esteban Chaves (BikeExchange) puis de Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech), c'est finalement Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) qui s'est imposé à Leukerbad après une fin de course où il aura étalé sa domination. L'Équatorien fait d'ailleurs coup double puisqu'il récupère la tunique jaune de leader après le coup tenté mais raté par Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) dans l'échappée du jour. Il compte 26" de marge sur Fuglsang et 33" sur le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) à trois jours de la fin de la course. Le Tricolore n'était d'ailleurs qu'à une seconde du premier du général ce matin mais a fini à 39" du vainqueur du jour, dans un groupe de plusieurs candidats à la victoire finale.