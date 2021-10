RHI Magnesita augmente sa capacité de production de briques réfractaires à Valenciennes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © RHI Magnesita RHI Magnesita est fournisseur mondial de produits, systèmes et solutions réfractaires indispensables aux processus à haute température.

RHI Magnesita, spécialisée dans les produits pour les processus à haute température, annonce un investissement pour son unique site français, l'usine de Valenciennes (Nord) qui compte une centaine de salariés. 3,8 millions d'euros seront alloués à la modernisation du site de production de briques de dolomie cuites. Il s'agit de son plus gros investissement en France.

La modernisation du site a commencé début octobre avec la rénovation du four tunnel. Elle se poursuivra par l'installation d'une presse supplémentaire. Les capacités de production passeront de 55 000 à 70 000 tonnes de briques de dolomie calcinées par an. Une vingtaine de personnes seront recrutées d'ici fin 2022, essentiellement des ingénieurs et des techniciens.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]