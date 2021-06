Rexel révise ses perspectives 2021 à la hausse

Le groupe anticipe une hausse de ses ventes au premier semestre d'environ 19% après avoir observé une forte croissance de la rénovation de bâtiments durant cette période.

Rexel s'attend désormais pour 2021 à des ventes en hausse à jours constants comprises entre 12% et 15% par rapport à 2020, contre une croissance entre 5% et 7% précédemment, et à une marge d'Ebita ajusté autour de 5,7%, contre environ 5% attendu initialement.

"Rexel bénéficie d'une convergence sans précédent de tendances positives(...)," a déclaré Patrick Berard, directeur général du groupe dans un communiqué, grâce notamment à "une demande accélérée de solutions d'électrification, une augmentation continue de la digitalisation et une organisation allégée et efficace."

Le groupe estime également qu'il bénéficiera au second semestre d'une reprise aux Etats-Unis et des dépenses de relance tant en Amérique du Nord qu'en Europe.

