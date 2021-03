Revivez en vidéo le vol inaugural du dernier Airbus A380 produit à Toulouse

C'est le benjamin d'une grande famille qui a pris son envol mercredi 17 mars. Le dernier exemplaire d'A380 a décollé depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) pour rejoindre Hambourg (Allemagne), afin de finaliser son aménagement. Celui qu'on surnomme "superjumbo" ou le "paquebot volant" va tirer sa révérence, 14 ans après le premier exemplaire construit, faute d'avoir rencontré un véritable succès. Revivez le décollage du 254e et dernier appareil, qui sera livré à Emirates en 2022.

Des ventes qui n'ont jamais décollé

Surcoût, retards de livraison, manque de rentabilité, pannes,… Le programme A380 n'aura jamais eu le succès escompté. Après un budget initial évalué à 8 milliards d'euros au lancement du programme dans les années 1990, la facture sera finalement beaucoup plus salée pour Airbus. Environ 19 milliards d'euros seront nécessaires pour faire voler son géant, selon les chiffres communiqués par l'avionneur. Ajoutons à cela une mauvaise communication entre les équipes françaises et allemandes sur le câblage de l’appareil, plusieurs retards de livraisons, des fissures détectées en 2012 sur les ailes et un coût de maintenance faramineux du fait des quatre moteurs… Et on comprend l'espérance de vie écourtée du programme qui n'a finalement jamais pu s'adapter à l'évolution de l'aviation civile.

A LIRE AUSSI Comment l’A380 est devenu le boulet d’Airbus

Le "hubs à hubs" pas si développé

C'était un des paris du programme : miser sur le développement des "hubs à hubs", ces trajets aériens entre très grands aéroports. Mais l'évolution des besoins sera différente et les passagers préféreront arriver directement dans leur ville destination sur le modèle "point à point". En outre, la congestion des aéroports moins rapide qu’attendu et le développement fulgurant des low cost ont conduit les compagnies aériennes à se désintéresser d'un appareil à 395 millions d'euros, rentable à la seule condition d'être rempli.

2005, premier vol d'un A380 devant 40 000 spectateurs

Après 17 ans de recherche, le programme A380 accouche en 2005 d'un gros bébé. Le plus gros avion commercial du monde (79,7 mètres d'envergure et 72,7 mètres de long, capacité maximale de 850 passagers) effectue son premier vol le 27 avril 2005 devant quelques 40 000 spectateurs massés le long de la "piste Concorde" de l'aéroport de Toulouse Blagnac.

16 ans plus tard, 249 appareils sont en activité, dont 123 pour la seule compagnie Emirates. Cette-dernière estime faire voler ces appareils jusqu'en 2030, avant que l'A380 ne quitte définitivement les pistes des aéroports.