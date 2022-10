[Édito Réglementation ] Révision de Reach, le fin mot du report

La révision du règlement Reach ne sera pas adoptée par la Commission européenne, cet automne. Reportée à la fin 2023, elle pourrait même se télescoper avec le renouvellement du Parlement en 2024, au risque d’être caduque. En France, l’ONG Générations futures a dénoncé une pression de « lobbies économiques » – sous-entendu l’industrie chimique – et demandé au gouvernement que la France se positionne clairement en faveur de l’adoption de la révision au plus tard en mars-avril 2023. De son côté, France Chimie tient à remettre les pendules à l’heure. « Ce n’était pas notre schéma idéal », assure Magali Smets, directrice général de la fédération. « Nous étions partisans d’une troisième voie consistant à maintenir le calendrier avec une révision dès le 1er trimestre 2023 mais en tenant compte de discussions pour arriver à une révision proportionnée, par étape ». Mais si France Chimie est à l’unisson de sa fédération européenne, le Cefic, la chimie allemande, par la voix du VCI, a fait part récemment de son inquiétude sur « la densité toujours croissante des réglementations à l’ère du Green Deal », sur fond de pandémie de Covid-19 et de guerre en Ukraine.

Cet article est réservé à nos abonnés Info Chimie et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]