Revipac analyse recyclage et réemploi

Le cas des plateaux pour fruits et légumes en carton ondulé à usage unique face aux pools de bacs en plastique est emblématique. D’actualité mais ancien, le débat entre les vertus comparées des boucles de recyclage et de réemploi est très technique. « Idéologique » diraient certains… Est-il pour autant réservé aux experts de l’économie circulaire ? Structure en charge de la garantie de reprise des papiers et cartons collectés au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), Revipac répond en diffusant trois fiches synthétiques pour apporter des éléments concrets. L’intention est clairement exprimée. Alors que le projet de règlement sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) dévoilé par la Commission européenne en novembre 2022 envisage des taux de réemploi très élevés, notamment dans l'industrie, « l’emballage papier-carton s’inquiète d’une priorité politique donnée au réemploi des emballages par rapport à leur recyclage et pouvant avoir des conséquences considérables pour l’industrie et son fonctionnement en dépit de ses performances économiques et environnementales. » Des définitions, des exemples et des graphiques : Revipac joue la carte de la pédagogie et souligne la différence fondamentale entre « le cycle spécialisé » du réemploi et « le cycle universel » du recyclage. Un chiffre à noter : s'il est généralement admis que les fibres de cellulose peuvent se recycler 7 fois, une étude de l’Université technique de Graz (Autriche) indique toutefois que 25 cycles ne dégradent pas la qualité des matériaux.

