Revêtement pour voiture, drone-satellite Zephyr d'Airbus, train à sustentation magnétique chinois : le top 3 vidéo

1 - [L'industrie c'est fou] Ce revêtement miracle efface les rayures de votre voiture en 30 minutes

Mis au point par des chercheurs sud-coréens, ce revêtement pour voiture peut faire disparaître automatiquement les égratignures en seulement 30 minutes. Cette solution prometteuse ne requiert qu'une exposition au soleil pour fonctionner.

2 - [L'image du jour] Zephyr, le drone solaire d'Airbus, s'écrase après un vol record de 64 jours



Propulsé à l'énergie solaire, le drone-satellite Zephyr a subi un crash vendredi 19 août, après 64 jours de vol continu. L'armée américaine et Airbus Defence and Space, le concepteur de l'engin, vont désormais analyser les données de la mission afin de déterminer précisément les causes de l'incident et de préparer de nouveaux tests.

3 - [L'industrie c'est fou] Magnétique, ce train chinois flotte en dessous de ses rails



La Chine teste actuellement le tout premier train à sustentation magnétique suspendu, capable de rouler sous ses rails sans contact. Grâce à de puissants aimants, l'appareil peut transporter jusqu'à 88 passagers à une vitesse de 80 km/h.