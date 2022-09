Réutilisable, destiné à des vols habités... Avec son lanceur Susie, ArianeGroup veut faire décoller les ambitions spatiales européennes

ArianeGroup a frappé un grand coup à l’occasion de la journée d’ouverture de l’IAC (Congrès international d'astronautique), la grande conférence spatiale annuelle qui se tient cette année à Paris du 18 au 22 septembre. L’industriel a dévoilé rien de moins qu'un projet d’étage de lanceur avec des capacités telles qu’il replacerait l’Europe dans la course spatiale, aux côtés des Etats-Unis et la Russie! ArianeGroup a en effet dévoilé Susie (Smart Upperstage for Innovative Exploration), un projet d’étage entièrement réutilisable. «Susie est un projet d’étage entièrement réutilisable remplaçant la coiffe du lanceur, qui permet d’aller dans l’espace, d’y effectuer de nombreux types de missions, qu’elles soient automatiques ou pilotées, et de revenir se poser sur Terre», précise l'entreprise.

Mieux encore, ce nouvel étage serait capable d’embarquer à terme un équipage de cinq astronautes, permettant à l’Europe de s’imposer comme un nouvel acteur dans le domaine du vol habité. Avec Susie, ArianeGroup ferait donc d’une pierre deux coups: accélérer sur le réutilisable dans le domaine des lanceurs lourds, et offrir la capacité des vols habités à l’Europe spatiale. Il était temps. Le groupe européen cumule déjà un retard important vis-à-vis de SpaceX qui enchaîne les tirs à une cadence infernale, grâce à ses fusées réutilisables, et qui transporte des astronautes vers la station spatiale internationale depuis bientôt deux ans.

Une nouvelle donne spatiale

