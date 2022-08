Réussir à associer numérique et stratégie, de la start-up à l'ETI

Selon l’Adae (Association des dirigeants et administrateurs d’entreprise), la bonne intégration du numérique dans la stratégie des PME reste un défi. Dans le guide "Gouvernance et transformation digitale de l'entreprise", Daniel Corfmat, son président, et ses membres établissent donc les bonnes pratiques pour cette transformation, associée à une bonne gouvernance.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]