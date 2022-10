Retrouvez les sociétés AMP et POLYMIX au salon K de Düsseldorf Hall 6 stand C24

Lors du salon K à Düsseldorf, du 19 au 26 octobre 2022, venez découvrir nos polymères pour les secteurs suivants : automobile, biens de grande consommation, emballages, industrie cosmétique, santé et médical, composants électriques, défense, aéronautique…

Notre équipe sera heureuse de vous présenter nos produits et d’échanger autour de vos projets industriels.

AMP et POLYMIX : 2 sociétés complémentaires

À cette occasion, découvrez, ou redécouvrez, nos deux sociétés AMP et POLYMIX et leurs polymères techniques :

AMP : compounds, additifs & purge, automobile & électrique, matières écoresponsables.

: compounds, additifs & purge, automobile & électrique, matières écoresponsables. POLYMIX (certifié ISCC Plus) : transparents, cosmétiques, médical, filaments et granulés pour la fabrication additive…

Le groupe s’appuie sur une équipe de spécialistes capables d’accompagner les industriels de la définition du projet à la sélection de la matière la plus adaptée à leurs contraintes techniques.

Les éco-matériaux occupent une place centrale dans ce travail de conseil grâce aux innovations constantes de nos partenaires producteurs de matières. Le groupe AMP-POLYMIX propose ainsi de nombreux éco-matériaux avec des polymères :

Biosourcés

Biodégradables

Recyclés

Depuis plusieurs années, le groupe poursuit sa stratégie de croissance et s’est ouvert à l’international pour développer ses activités avec l’ouverture de filiales au Benelux, en Espagne et au Maghreb (Maroc et Tunisie).

AMP-POLYMIX Group en bref :

Groupe familial avec plus de 65 collaborateurs et 40 ans d’existence

Dirigé par Julie Fath-Leguillier

Implantations en France, Europe et Maghreb

CA 2021 : 130 millions € (+26 % vs. 2020)

43 500 tonnes distribuées en 2021

L’un des leaders en France et en Europe

2 sociétés dédiées à la distribution de polymères techniques : AMP et POLYMIX

www.ampxgroup.com

Contenu proposé par AMP Polymix