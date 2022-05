Retour réussi pour Starliner, Boeing revient dans la course spatiale

Boeing peut enfin envisager plus sereinement son avenir dans l’industrie spatiale. Une semaine après son envoi dans l’espace et son arrimage réussi à la Station Spatiale Internationale (ISS), la capsule Starliner est revenue sur Terre sans encombre. Ce vol d’essai s’est conclu par l’atterrissage de l’engin en plein désert, près de White Sands au Nouveau-Mexique, à 5h49 heure locale, après une descente de plus de cinq heures.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]