Retour de l’ISF, suppression de la "flat tax", TVA modulable… Les candidats de la primaire d’EELV rebattent les cartes de la fiscalité

Le premier débat entre les deux finalistes de la primaire d’Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) s’est tenu mercredi 22 septembre en soirée sur la chaîne d’information LCI. Les deux protagonistes – Sandrine Rousseau et Yannick Jadot – ont mis en avant leurs différences, entre une écologie radicale et une écologie de gouvernement, même s’ils se sont retrouvés sur bien des sujets.

Pour financer la transition écologique et réduire les inégalités, ils ont avancé des propositions qui reprennent le programme commun des écologistes. "L’Europe doit baisser de 65% ses émissions de CO2 [et non de 55 % comme prévu dans le Green deal européen, Ndlr] pour limiter la hausse des températures à 1,5°C", a prévenu Yannick Jadot qui veut flécher "chaque euro d’argent public vers le climat, la justice sociale et les renégociations salariales". Sandrine Rousseau souhaite quant à elle "qu’on déplace la fiscalité des entreprises vers le CO2. […] On diminue les cotisations sur le travail, donc on peut employer plus de monde".

Cet article est réservé aux abonnés

