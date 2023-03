Retour au calme sur les marchés, rebond des banques

À Paris, le CAC 40 prend 0,84% à 7074,26 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,86% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,79%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,73%, le FTSEurofirst 300 de 1,09% et le Stoxx 600 de 0,9%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également hausse de 0,43% pour le Dow Jones et de 0,15% pour le Standard & Poor's 500. Le Nasdaq pourrait en revanche refluer de 0,22% alors que les rendements obligataires repartent à la hausse.

Deutsche Bank a dévissé vendredi en Bourse et son "credit default swap" (CDS), le coût d'assurance contre un risque de défaut, a grimpé au plus haut depuis fin 2018, les investisseurs redoutant un effet domino après le plan de sauvetage en urgence de Credit Suisse, rachetée par concurrente UBS.

Les autorités en Europe et aux Etats-Unis ont cependant rassuré sur la solidité du système financier et bancaire. Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dimanche que les responsables de la banque centrale américaine surveillaient "de très, très près" la situation actuelle pour déterminer si le stress bancaire déboucherait sur une crise du crédit qui pourrait faire basculer l'économie en récession.

Philip Jefferson, l'un des gouverneurs de la Fed, doit s'exprimer dans la journée, tandis que Michael Barr, le vice-président de la Fed, va être auditionné par le Sénat sur la "surpervision bancaire" mardi.

En attendant, le calme est revenu sur les marchés et tous les grands secteurs de la cote européenne sont dans le vert, le compartiment bancaire affichant la meilleure performance du Stoxx 600 avec un gain de 1,31%.

Deutsche Bank, qui a perdu 8,5% vendredi, reprend 3,24% lundi, tandis qu'UBS progresse de 1,62% et Credit Suisse de 2,69%. A Paris, Société générale et BNP Paribas avancent respectivement de 2,24% et de 2,89%.

Dans les autres compartiments, Novartis bondit de 5,61%, le laboratoire ayant déclaré que le Kisqali, son traitement contre le cancer du sein, réduisait le risque de récidive chez les femmes diagnostiquées à un stade précoce de la maladie.

