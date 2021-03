Retards de livraison et hausses de prix des polymères menacent la santé, l'auto et les colles et vernis

Les mois se suivent et se ressemblent chez les transformateurs de polymères. "Les délais ne sont pas plus longs. Il n’y a pas plus de cas de ruptures. Le nombre de cas de forces majeures est stable", constate Emmanuelle Perdrix, la présidente de Polyvia, le syndicat professionnel de la filière plasturgie et composites à propos de la crise des approvisionnements en matières premières que traversent les acteurs de la profession. Soumis, depuis fin 2020, aux forces majeures imposées par leurs fournisseurs de matières, les transformateurs plastiques peinent à voir le boulot du tunnel. "On n’a pas de prévision, déplore celle qui est aussi directrice générale de Rovip, une société d’injection plastique. On ne nous dit rien." La situation semble plus préoccupante encore dans la filière colles, adhésifs et vernis qui s'alarme de "fortes perturbations sur leurs capacités de production" faute de substances chimiques essentielles à la fabrication de ses produits.