Retard à l’allumage et polémique pour la REP des véhicules hors d'usage

Dans le cadre de la loi Agec (Anti-gaspillage pour une économie circulaire) promulguée en 2020 et pour assurer une meilleure valorisation des déchets, de nouvelles filières REP (responsabilité élargie du producteur) devaient être créées avec l’agrément d’éco-organismes. Certaines devaient voir le jour au 1er janvier 2023, notamment celles du BTP ou des véhicules hors d’usage (VHU). Et toutes ne sont pas au rendez-vous. Pas de quoi inquiéter les représentants de l’Etat. «C’est repoussé sans être repoussé, euphémise Jacques Vernier, président de la commission inter-filières REP. Il y a des gens qui font des contentieux, mais je ne suis pas inquiet des soubresauts liés au démarrage de ces nouvelles filières. Je suis plus inquiet pour les filières qui fonctionnent mal deux ou trois ans après leur lancement.»

