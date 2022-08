Résultats semestriels record, boom du logiciel français et usine de recyclage... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Solides résultats pour l'industrie française

L'actualité de la semaine a été fortement marquée par la publication des résultats semestriels de nombreuses entreprises françaises. Dans une économie plus que morose, certaines sont parvenues à tirer leur épingle du jeu. Parmi les performances notables : la marge opérationnelle du groupe automobile Stellantis a atteint 14,1%, le chiffre d'affaires du géant du luxe LVMH a progressé de 28% et le spécialiste des matériaux Saint-Gobain a annoncé un résultat d'exploitation record, à 2,8 milliards d'euros. Bénéfices en hausse également chez Safran, tandis que Danone a revu ses objectifs annuels à la hausse après un deuxième trimestre meilleur que prévu.

La filière logiciel française retrouve des couleurs

Les entreprises françaises éditrices de logiciels ne portent plus les séquelles du Covid-19, affirme l'étude Truffle 100. Après une année 2020 plus terne, le chiffre d'affaires du secteur a atteint 22 milliards d'euros en 2021, ce qui constitue une augmentation annuelle de 8,9%. Confiantes face à l'avenir, les deux tiers des entreprises interrogées anticipent une croissance de leur activité supérieure à 6%, notamment grâce au cloud.

Nouvelle usine de recyclage dans le Lot-et-Garonne

Dow, l’un des leaders mondiaux de la fabrication et de la distribution de produits chimiques, et Valoregen, qui ambitionne de devenir le premier recycleur de plastiques neutre en carbone, veulent créer le « plus grand site hybride de recyclage en France » à Damazan (Lot-et-Garonne). Censée ouvrir ses portes au premier trimestre 2023, cette usine devrait recycler chaque année 70 000 tonnes de déchets plastiques.

Veolia veut booster la réutilisation des eaux usées

Alors que la France doit faire face à un nouvel épisode de sécheresse intense, Veolia veut développer la réutilisation des eaux usées traitées. Le groupe tricolore prévoit d'équiper 100 stations d’épuration françaises d’une unité de traitement supplémentaire, ce qui devrait permettre d'économiser environ trois millions de mètres cubes d'eau potable chaque année.

Thales ouvre la voie de la cryptographie post-quantique

Un algorithme co-développé par Thales va intégrer la première norme américaine - et mondiale - sur la cryptographie post-quantique, qui vise à déjouer les potentielles cyberattaques menées par des calculateurs quantiques. L'algorithme en question « permet de vérifier qu’un message n’a pas été altéré et qu’il vient d’un utilisateur connu », explique le directeur technique de l’activité cyberdéfense du groupe.

Le CNES sélectionne ses futurs fabricants de lanceurs

Sept entreprises ont été pré-sélectionnées par le Centre national d’études spatiales (CNES) pour fournir des micro et mini-lanceurs au Centre spatial de Kourou, en Guyane. Parmi elles, deux sociétés françaises ont été retenues : Latitude (ex-Venture Orbital Systems), basée à Reims (Marne), et la filiale d'Arianegroup MAIA Space, dont le mini-lanceur devrait être opérationnel en 2026.

Le futur village olympique prépare déjà sa deuxième vie

En Seine-Saint-Denis, les 175 400 mètres carrés de bâtiments qui constitueront le futur Village des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024 sortent tout juste de terre, avec une reconversion pensée dès la conception. Après les JO, 2 800 logements accueilleront 7 000 habitants et autant de salariés pourront travailler dans 100 000 m2 de bureaux.