Résultats 2021 : Wacker réalise un chiffre d’affaire de 6,2 Mrds €

Christian Hartel, le p-dg, a également fait référence aux nouveaux objectifs de croissance que Wacker souhaite atteindre d'ici à 2030 : "Notre portefeuille de produits unique, diversifié et axé sur les solutions nous offre des opportunités commerciales rentables supplémentaires - des opportunités que nous entendons exploiter au maximum. C'est précisément ce que nos clients et les marchés attendent de nous. Nous avons déjà reçu de nombreux retours positifs de nos clients à cet égard. Nous allons continuer à renforcer notre orientation client. C'est la clé de notre succès à long terme".

Plus précisément, la division Silicones de Wacker a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 Mrds €, en croissance de 16 %. L’Ebitda a augmenté de 43 % pour atteindre 553 M€. Les ventes ont été tirées par la hausse des prix et des volumes.

Les ventes de la division Polymères ont augmenté de 29 % pour atteindre 1,67 Mrd €. L’Ebitda a diminué de 7 %, et s’est établi à 253 M€. La division a pu presque compenser la flambée des prix des matières premières par des prix et des volumes plus élevés.

La division Biosolutions a augmenté son chiffre d’affaires de 20 % par rapport à 2020 pour atteindre 296 M€. L’Ebitda a atteint 39 M€ sans que le groupe ne précise la valeur de la hausse. La croissance des volumes dans les produits biopharmaceutiques et les cyclodextrines a permis de réaliser de bons résultats.

Enfin, la division Polysilicones a augmenté de 93 % pour aboutir à un chiffre d’affaires de 1,53 Mrd €. L’Ebitda est passé de 5 M€ en 2020 à 657 M€ en 2021. Cette croissance est principalement due à des prix nettement plus élevés, à la croissance des volumes, notamment pour les produits destinés au secteur des semi-conducteurs.

Concernant ses prévisions pour 2022, le chimiste allemand attend un chiffre d’affaires de 7 Mrds € et un Ebitda entre 1,2 et 1,5 Mrd €. Dans le même temps, les coûts de l'énergie et des matières premières devraient avoir un impact sur l'Ebitda d'environ 1 Mrd €.