Restructuration chez Unilever, près de 1.500 postes d'encadrement supprimés

LONDRES (Reuters) - Unilever a annoncé mardi son intention de supprimer environ 1.500 postes d'encadrement dans le cadre d'une restructuration visant à apaiser les inquiétudes des actionnaires après l'échec de son offre publique d'achat de l'unité de santé grand public de GlaxoSmithKline.

Cette décision intervient également après l'annonce de l'entrée du fonds spéculatif activiste de Nelson Peltz, Trian Partners, au capital du géant de biens de consommation.

Le fabricant de marques telles que les savons Dove et les glaces Magnum, qui emploie environ 149.000 personnes dans le monde, a précisé que l'activité serait réorganisée en cinq pôles: beauté et bien-être, produits d'hygiène, produits pour la maison, alimentation et glaces.

La transition permettra au groupe "d'être plus réactif aux tendances des consommateurs et des secteurs, avec une responsabilité claire et nette en matière de prestations", a déclaré Alan Jope, PDG du groupe.

Unilever, né d'une fabrique britannique de savons dans les années 1880, a déclaré que le groupe ne s'attendait pas à ce que ses employés d'usine soient affectés par la restructuration.

L'initiative, qui a été développée au cours de l'année passée selon Alan Jope, fait écho au remaniement opéré par son rival Procter & Gamble il y a trois ans, lorsque le groupe a créé six unités opérationnelles similaires lors de sa plus grande réorganisation depuis vingt ans.

La semaine dernière, Unilever, dont les actions ont chuté d'environ 13% en 2021, a renoncé à son projet de rachat d'une branche du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline, indiquant ne pas vouloir relever son offre de 50 milliards de livres sterling (60 milliards d'euros).

