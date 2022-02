Evonik lance un nouveau plastifiant

© Evonik Ce nouveau plastifiant est recommandé pour les applications intérieures et extérieures exigeantes.

Evonik lance Elatur DINCD, un nouveau plastifiant. De faible viscosité, il est recommandé pour les applications extérieures et intérieures exigeantes, telles que les tissus textiles, les membranes de toiture, les revêtements de sol, les adhésifs et les mastics, ainsi que les peintures et revêtements.

Ce cyclohexanoate, se caractérise par une combinaison de propriétés (flexibilité à basse température et résistance élevée aux UV) contribuant à la résistance aux intempéries et à la durée de vie prolongée des produits qu'il compose. La production de cette nouveauté sur le plus grand site du groupe à Marl (Allemagne), sera étendue progressivement, en fonction de la demande du marché.