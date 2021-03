Reprendre sans délai la vaccination avec AstraZeneca mais que chez les plus de 55 ans

Suite à l’avis favorable rendu par l’Agence européenne du médicament (EMA) le 18 mars sur le vaccin anti-Covid AstraZeneca, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande désormais de reprendre la campagne vaccinale en France avec ce vaccin, et ce sans délai. Ce qui correspond au souhait du gouvernement de relancer cette vaccination dès le 19 mars après-midi. En revanche, cette recommandation se limite à l’utilisation de ce vaccin uniquement chez des personnes de plus de 55 ans, car le lien n’a pas encore pu être exclu entre l’utilisation du vaccin et la survenue de cas très graves de troubles très rares de la coagulation.