[Reportage] Taïwan, ce géant des puces électroniques qui fait rêver l'Europe

Parc des expositions de Nangang, à l’est de Taipei. En cette fin décembre se tient le Semicon, le deuxième plus grand salon des semi-conducteurs au monde. Entre les démonstrations de robots industriels et les hôtesses légèrement vêtues, les professionnels sont venus nombreux faire leur marché sur les quelque 2 000 stands de fournisseurs et d’acteurs de la chaîne de production taïwanaise. Partout, un même enthousiasme. « Nous avons battu des records de ventes cette année, la demande est énorme », assure, tout sourire, un vendeur de machines de test de semi-conducteurs, la main posée sur un imposant caisson rectangulaire. À l’intérieur, un bras robotisé relève à une vitesse étourdissante des centaines d’informations sur une rangée de puces électroniques.