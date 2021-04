[Reportage] À Saclay, la Direction Générale de l’Armement simule l’altitude pour éprouver les moteurs

Mais quel est donc le point commun entre le centre technique des armées, situé sur le plateau Saclay (Essonne), et son prestigieux voisin, le château de Versailles (Yvelines) ? L’eau des étangs voisins, indispensable à leur bon fonctionnement ! Il y a quatre siècles pour alimenter les bassins et les fontaines de la résidence de Louis XIV, aujourd’hui pour tester les moteurs des appareils militaires. Ce centre de la Direction générale de l'armement (DGA), fort de 380 personnes, est l’unité d’expertise et d’essais militaires en matière de propulsion aéronautique.