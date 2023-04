Repli en vue en Europe dans le sillage de Wall Street

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, sur fond de nouvelles craintes pour les banques et pour la conjoncture avant plusieurs rendez-vous majeurs dans les prochains jours.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,55% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,47% pour le Dax à Francfort, de 0,37% pour le FTSE à Londres et de 0,6% pour l'EuroStoxx 50.

Wall Street a terminé mardi sur un repli marqué - le plus important enregistré sur le mois d'avril - après plusieurs résultats d'entreprises décevants dont ceux d'UPS, qui ont alimenté les craintes sur la conjoncture, et ceux de la banque First Republic Bank, qui ont ravivé les inquiétudes sur le secteur.

Les futures sur les indices américains signalent toutefois un rebond pour l'ouverture mercredi, notamment pour le Nasdaq, après les résultats supérieurs aux attentes des deux géants de la "tech", Alphabet et Microsoft.

Le contexte est globalement à la prudence alors que doivent être publiées dans la semaine des données sur l'inflation et le PIB en Europe et aux Etats-Unis avant les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales le mois prochain.

LES VALEURS A SUIVRE :

Une nouvelle salve de publications de résultats en Europe va animer la séance, parmi lesquels Safran, Danone, Orange ou encore Unilever et Barclays.

A WALL STREET

L'indice Dow Jones a cédé mardi soir 1,02%, à 33.530,83 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 1,58%, à 4,071,63 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,98% à 11.799,16 points.

Les futures sur ces trois indices signalent pour l'heure une hausse mercredi de 0,12% pour le Dow, de 0,45% pour le S&P et de 1,3% pour le Nasdaq.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule de 0,72% à l'approche de la clôture, dans la foulée de Wall Street et dans un contexte d'attentisme avant le début de la saison des résultats d'entreprises japonaises jeudi et la décision de politique monétaire de la Banque du Japon vendredi, qui sera la première menée par le nouveau gouverneur Kazuo Ueda.

Les Bourses de Chine continentale reculent légèrement avant la période de congés de cinq jours du "May Day".

En revanche, la Bourse de Hong Kong, à forte teneur technologique, avance de 0,72%, avec le rebond attendu du Nasdaq.

TAUX/CHANGES

Les craintes sur la conjoncture ont fait chuter le rendement des bons du Trésor américain à deux ans de 18,7 points de base mardi. Il ne reprenait mercredi que trois points, à 3,93%.

Celui à dix ans a reculé de près de 12 points de base la veille, son plus fort repli journalier depuis plus d'un mois, et était quasi stable mercredi, à 3,4%.

Le dollar a bondi mardi de 0,5% face à un panier de devises de référence et conservé ses gains mercredi.

En conséquence, l'euro est retombé à 1,0980 dollar, après un pic à plus de 1,10 la veille.

PÉTROLE

Les cours du brut repartent de l'avant après un repli de plus de 2% la veille, les chiffres rapportés par des sources de marché de l'American Petroleum Institute (API) sur les stocks remettant l'accent sur la forte demande aux Etats-Unis, premier consommateur d'or noir.

Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 0,47% à 81,15 euros et celui du brut léger américain (WTI) avance de 0,6% à 77,55 euros.

(édité par Bertrand Boucey)