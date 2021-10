Repli en vue en Europe avec une nouvelle salve de résultats

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture après leur progression de la veille. Les contrats à terme signalent un repli de 0,13% pour le CAC 40 parisien, de 0,23% pour le Dax à Francfort, de 0,07% pour le FTSE à Londres et de 0,31% pour l'EuroStoxx 50. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture après leur progression de la veille et alors que les investisseurs doivent digérer une nouvelle salve de publications de résultats d'entreprises.

Les contrats à terme signalent un repli de 0,13% pour le CAC 40 parisien, de 0,23% pour le Dax à Francfort, de 0,07% pour le FTSE à Londres et de 0,31% pour l'EuroStoxx 50.

Les indices européens ont profité mardi de solides résultats d'entreprises pour finir en hausse (le Stoxx 600 a clôturé au plus haut depuis deux mois et demi), encouragés également par les records inscrits à Wall Street.

La séance sera encore chargée en publications de résultats avec notamment les annonces de Sodexo et Schneider Electric à Paris, de Deutsche Bank et BASF à Francfort ou encore de Boeing à New York.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, le Dow Jones et le S&P-500 s'établissant à de nouveaux records de clôture, même si la séance a été marquée par le déclin de Facebook au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a gagné 0,04%, à 35.754,88 points, le S&P-500 a pris 0,18%, à 4.574,79 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,06% à 15.235,72 points.

Facebook a reculé de 3,9% après avoir prévenu que les changements apportés par Apple en matière de protection des données auraient un impact négatif sur ses activités numériques au quatrième trimestre.

Les contrats à terme sur les indices signalent pour l'heure une légère hausse à l'ouverture.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a reculé de 0,03% après sa nette progression de la veille, pénalisée par le repli de Canon (-5,89%) en réaction à son avertissement sur résultats et par la prudence de mise avant des élections législatives de dimanche.

Les Bourses de Chine continentale évoluent en baisse avec le repli des valeurs liées au charbon, soumises à une pression accrue des autorité face à la hausse des prix. Le CSI 300 des grandes capitalisations perd 1,38%.

A Hong Kong, le Hang Seng est pénalisé par le repli des valeurs technologiques et cède 1,73%.

CHANGES

Le dollar australien est en nette hausse après les chiffres de l'inflation qui ont montré une accélération de l'indice de base des prix à la consommation en Australie à son rythme annuel le plus rapide depuis 2015, alimentant la perspective d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu.

Les cambistes attendent d'ici vendredi les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne, du Japon et du Canada et les prises d'initiatives sont par conséquent limitées sur le reste du marché.

L'euro est pratiquement inchangé, sur le seuil de 1,16 dollar et le billet vert varie peu globalement face à un panier de devises de référence.

TAUX

Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans prend près de deux points de base, à 0,499%, au plus haut depuis mars 2020, avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue mardi et mercredi prochains.

Le taux des Treasuries à dix ans, moins sensible aux anticipations de changement de politique monétaire de la Fed, est stable, à 1,6168%.

Son équivalent allemand, référence pour la zone euro, est aussi pratiquement inchangé dans les premiers échanges, à -0,126%.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par une augmentation plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis selon des sources de marché citant les données de l'American Petroleum Institute.

Le baril de Brent recule de 1,17% à 85,39 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 1,25% à 83,59 dollars.

(édité par Marc Angrand)