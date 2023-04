Repli en vue à Wall Street, les rendements obligataires remontent

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait baisser à l'ouverture tandis que la prudence dicte la tendance pour les places européennes à mi-séance, les préoccupations liées à l'inflation et au resserrement des politiques monétaires limitant l'appétit pour les actifs risqués.

Les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,42% pour le Dow Jones, de 0,52% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,78% pour le Nasdaq.

Mais ces variations pourraient évoluer avec la publication, avant l'ouverture, de résultats de plusieurs entreprises telles que la banque Morgan Stanley.

À Paris, le CAC 40 est stable à 7.533,16 points à 11h08 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,21% et à Londres, le FTSE cède 0,42%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,29%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,31%.

Les rendements des emprunts d'Etat européens ont atteint leur niveau le plus élevé en plus d'un mois, les investisseurs anticipant de nouvelles hausses des taux d'intérêt en zone euro et au Royaume-Uni.

Le chef économiste de la Banque centrale européenne s'est prononcé mardi en faveur d'un tour de vis sur les taux en mai, tout en précisant que l'ampleur de la hausse dépendrait des données à venir.

Si Eurostat a annoncé dans la matinée que la hausse des prix à la consommation avait bien ralenti à 6,9% le mois dernier dans la zone euro, elle a également confirmé que l'inflation sous-jacente avait en revanche accéléré, ce qui devrait maintenir la pression sur la BCE.

Il en va de même pour la Banque d'Angleterre alors que le Royaume-Uni est l'unique pays d'Europe occidentale à toujours enregistrer une inflation à deux chiffres.

Par conséquent, Morgan Stanley s'attend à ce que la BoE relève son taux d'un quart de point en mai et considère qu'il y a "des risques évidents qu'elle réitère en juin". Du côté de la Réserve fédérale américaine, les marchés anticipent aussi une hausse d'un quart de point le 3 mai. Une série d'interventions de ses membres est attendue d'ici la fin de semaine avant la période de silence ("blackout") qui précède sa prochaine réunion.

Les investisseurs suivront aussi la publication à 18h00 GMT de son "livre beige" sur l'état des lieux de la conjoncture sur lequel s'appuieront les débats de la Fed dans deux semaines.

VALEURS EN EUROPE

Plus forte hausse du CAC 40, Worldline grimpe de 2,04% après l'annonce de négociations exclusives avec Crédit Agricole (+0,46%) pour créer une coentreprise dans les services de paiement.

ASML, grand fabricant d'équipements pour puces, perd 2,48% en raison d'inquiétudes sur le ralentissement de la demande.

Dans son sillage, STMicroelectronics, ASMI, Siltronic ou encore AMG Osram perdent de 1,08% à 4,02%.

OVHcloud chute de 10,09% après la dégradation de sa prévision de chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda ajusté pour 2023.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain montent, à 3,6215% pour les titres à dix ans et 4,2671% pour les bons à deux ans.

Le tendance est similaire sur le marché obligataire européen avec un gain de près de quatre points de base pour le dix ans allemand à 2,515% et de quatre points pour son équivalent français à 3,01%.

Ils ont tout deux touché un pic depuis le 10 mars dans la matinée.

Leur équivalent britannique bondit de 13 points de base après le ralentissement moins important qu'attendu de l'indice CPI.

CHANGES

Le dollar s'apprécie face à un panier de devises de référence (+0,34%) et notamment face au yen, contre lequel il a inscrit un nouveau plus haut d'un mois après la remontée des rendements des bons du Trésor.

L'euro recule d'environ 0,3% face au billet vert et face à la livre sterling, celle-ci profitant de la perspective de plus en plus nette d'un relèvement du taux directeur britannique.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont dans le rouge avec la crainte que de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis freinent la croissance de l'économie et la consommation de brut.

Le Brent perd 2,02% à 83,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,93% à 79,3 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)