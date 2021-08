Repli en Europe, l'attentisme domine, Vivendi brille, DWS chute

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les principales Bourses européennes ont ouvert dans le rouge jeudi. À Paris, l'indice CAC 40 recule de 0,32% à 6.655,09 points vers 07h45 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,42% et à Londres, le FTSE abandonne 0,48%. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro cède 0,48%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,43% et le Stoxx 600 perd 0,35%.

Plus fort repli sectoriel en Europe, le compartiment du tourisme et loisirs recule de 0,8% sur des prises de bénéfices après avoir gagné plus de 5% lors des quatre dernières séances.

En tête du Stoxx 600 et du CAC 40, Vivendi prend 2,89% après que sa filiale UMG, qui sera bientôt introduite en Bourse, a dit s'attendre à une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires cette année.

Bouygues gagne 1,86% après avoir relevé ses prévisions annuelles, le conglomérat ayant dit tabler sur une marge opérationnelle courante en 2021 à son niveau d'avant la crise sanitaire. [S8N2OI012]

A Francfort, DWS chute de 11,07%. Le groupe de gestion d'actifs est visé par une enquête de la Securities and Exchange commission (SEC), le gendarme boursier américain, sur l'utilisation de ses critères d'investissement durable, selon une personne proche du dossier.

