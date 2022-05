L'Allemagne sort du nucléaire, la Belgique y reste temporairement, la France veut construire de nouvelles centrales et la Pologne y réfléchit... Entre les Européens, l'atome demeure un vrai sujet de débat, rendu encore plus urgent par l'objectif de neutralité carbone en 2050 et la nécessité de se défaire du gaz et du pétrole russe. L'Usine Nouvelle fait le tour d'Europe - au sens large - des positions de chaque pays.