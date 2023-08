[Repères] Qui sont les patrons des entreprises industrielles françaises ?

Auto

Renault : Venu de Michelin, Jean-Dominique Senard a été nommé président de Renault début 2019. Luca de Meo est à la fois CEO du groupe Renault, directeur général de Renault SA et président de Renault s.a.s. Il est arrivé dans le groupe français en juillet 2020.

Stellantis : le français Carlos Tavares est le directeur général et directeur exécutif de Stellantis, groupe issu de la fusion de PSA et FCA. L'américain John Elkann occupe le poste de président et directeur exécutif du constructeur automobile.

Michelin : Florent Ménégaux est président de Michelin depuis mai 2019. Le numéro 2 du pneumaticien est Yves Chapot, gérant non-commandité.

Forvia : Le groupe issu de la fusion de Faurecia et de l'allemand Hella est dirigé par Patrick Koller (directeur général).

Plastic Omnium : Laurent Favre est le directeur général de l'équipementier Plastic Omnium.

Valeo : Depuis 2022, Gilles Michel préside le conseil d'administration de l'équipementier automobile Valeo, tandis que Christophe Perillat en est le directeur général.

Aéro

Airbus : Le français Guillaume Faury est directeur général de groupe aéronautique européen Airbus depuis 2019. Son mandat a été renouvelé en 2022 pour trois années supplémentaires. L'allemand René Obermann est président du conseil d'administration.

Dassault Aviation : Eric Trappier est président-directeur-général de Dassault Aviation.

Safran : Ross McInnes est le président du motoriste Safran et Olivier Andries en est le directeur général depuis 2021.

Thales : Patrice Caine est PDG de Thales depuis 2014. Son mandat a été renouvelé en 2022 pour quatre années supplémentaires.

Agro

Avril : Jean-Philippe Puig est le directeur général du groupe Avril. Arnaud Rousseau (également à la tête de la FNSEA) en est le président.

Danone : Venu de Schneider Electric, Gilles Schnepp est président de Danone depuis mars 2021 et jusqu'en 2023. Antoine de Saint-Affrique a été nommé directeur général du groupe agroalimentaire en septembre 2021.

Lactalis - Emmanuel Besnier est le PDG du groupe laitier Lactalis.

Pernod-Ricard : Alexandre Ricard est PDG du groupe depuis 2015.

CHIMIE

Arkema : Thierry le Hénaff est PDG d'Arkema depuis 2006. Son mandat a été renouvelé en 2020 pour quatre ans.

Air Liquide : Le spécialiste des gaz industriels a changé sa gouvernance en juin 2022, en dissociant les postes de président du conseil d'administration et de directeur général. Benoit Potier, qui dirige Air Liquide depuis 2000, occupe la fonction de président du CA jusqu'en 2026. Depuis 2022, François Jackow, ex-DG adjoint, est directeur général d'Air Liquide. Son mandat court également jusqu'en 2026.

Energie

EDF - Désormais nationalisé, EDF est dirigée par Luc Rémont. Un décret du président de la République l'a nommé comme PDG en novembre 2022.

Engie - Jean-Pierre Clamadieu est président d'Engie depuis mai 2018. Catherine McGregor est la directrice générale du groupe énergétique depuis 2021. Son mandat court jusqu'en 2025.

Technip Energies : Arnaud Piéton est directeur général de Technip Energies. Joseph Rinaldi est président du conseil d'administration.

TotalEnergies - Patrick Pouyanné est PDG de TotalEnergies depuis 2015.

Environnement

Suez - Sabrina Soussan est devenue la patronne du "nouveau Suez" en février 2022.

Veolia - Estelle Brachlianoff est la directrice générale de Veolia depuis juillet 2022. Antoine Frérot en reste le président.

Construction - BTP - Equipements électriques

Eiffage : Benoit de Ruffray est PDG du groupe de BTP, 'infrastructures et de concessions.

Legrand : Le groupe basé à Limoges (Haute-Vienne) a dissocié les fonctions de président et directeur général en 2018. Angeles Garcia-Poveda est présidente du conseil d'administration du fabricant de matériels électriques et Benoit Coquart en est le directeur général.

Saint-Gobain : Benoit Bazin a succédé à Pierre-André de Chalendar comme directeur général de Saint-Gobain en juillet 2021. Pierre André de Chalendar reste président du conseil d'administration.

Schneider Electric : Depuis mai 2023, les fonctions de président et directeur général de Schneider Electric sont dissociées. Peter Herweck est directeur général de Schneider Electric, tandis que Jean-Pascal Tricoire demeure président du conseil d’administration.

Electronique

STMicrolectronics : L'entreprise franco-italienne de puces est dirigée par Jean-Marc Chery, PDG.

Soitec - Pierre Barnabé est directeur général de Soitec depuis juillet 2022. Eric Meurice est président du conseil d'administration.

Luxe- Beauté

Hermès : Le groupe de luxe est co-géré par Axel Dumas et Henri-Louis Bauer depuis 2013.

Kering : François Henri Pinault est PDG de Kering depuis 2005.

L'Oreal : depuis mai 2021, le duo à la tête de L'Oreal est composé de Jean-Paul Agon comme président et Nicolas Hieronimus comme directeur général.

LVMH : Bernard Arnault est PDG de LVMH depuis 1989.

Pharma

Sanofi : L'anglais Paul Hudson est directeur général du laboratoire pharmaceutique depuis septembre 2019. Son mandat a été renouvelé en 2022 et court jusqu'en 2026. Frédéric Oudéa (ex-patron de la Société générale) est devenu président du conseil d'administration de Sanofi. Audrey Derveloy est présidente de Sanofi France depuis septembre 2022.

Servier : le laboratoire pharmaceutique est dirigé par Olivier Laureau depuis 2014, date du décès du fondateur Jacques Servier.

Spatial

ArianeGroup : l’ex-président de Safran Electronics & Defense, Martin Sion, a succédé en mars 2023 à André-Hubert Roussel à la tête d’ArianeGroup.

Eutelsat : la danoise Eva Berneke est directrice générale d'Eutelsat depuis janvier 2022.

Télécoms

Orange : Depuis 2022, un duo dirige le numéro 1 français des télécoms Orange : Jacques Aschenbroich (venu de Valeo) est président non-exécutif, Chrystel Heydemann directrice générale.

Iliad - La maison-mère de l'opérateur mobile Free est dirigée par Thomas Reynaud. Nicolas Thomas a été nommé au poste de directeur général de Free en mars 2023.

SFR - Mathieu Cocq est PDG de SFR depuis août 2022.

Transports

ADP : Augustin de Romanet est PDG de la société qui gère (notamment) les aéroports parisiens depuis 2012. Son mandat été renouvelé en 2019 pour cinq années supplémentaires.

Air France-KLM : Le canadien Ben Smith a été nommé directeur général d'Air France KLM en août 2018.

Alstom : Henry Poupart-Lafarge est PDG d'Alstom depuis le 1er février 2016, date à laquelle ont été cédées les activités énergétiques du groupe à GE. C'est lui qui a notamment piloté la fusion avec son concurrent canadien Bombardier, achevé début 2021.

Getlink : Yann Leriche est directeur général de Getlink depuis 2020. L'ex-PDG Jacques Gounon est devenu président non-exécutif du conseil d'administration.

SNCF : Jean-Pierre Farandou est PDG de la SNCF depuis 2019. Son mandat expire fin 2023. Christophe Fanichet est PDG de la division SNCF Voyageurs et directeur général adjoint chargé du numérique, tandis que Mathieu Chabanel est PDG de SNCF Réseau. La filiale Keolis est dirigée par Marie-Ange Debon (présidente du directoire).

Autres

Alten : Simon Azoulay est PDG du groupe de services et conseil en ingénierie Alten.

Atos : Depuis juillet 2022, Nourdine Bihmane est directeur général d'Atos. Contesté lors de l'assemblée générale de juin 2023, Bertrand Meunier a été confirmé comme président du conseil d'administration.

Bouygues : Martin Bouygues, ex-DG, est président du groupe de BTP, d'énergie et de communication Bouygues depuis 2021. Son mandat court jusqu'en 2024. Olivier Roussat, ancien patron de la filiale Bouygues Télécom, est le directeur général du groupe.

Capgemini : Depuis mai 2020, les fonctions de président et de directeur général sont dissociées au sein de l'entreprise de services du numérique françaises Capgemini. Aiman Eizat en est le directeur général, Paul Hermelin le président.

Dassault Systemes : L'éditeur de logiciel français est dirigé par Bernard Charlès, nommé DG en 1995 et PDG depuis janvier 2023. Pascal Daloz, 52 ans, prendra sa succession comme directeur général le 1er janvier 2024.

Eramet : le groupe minier et métallurgique est dirigé par Christel Bories (directrice générale).

EssilorLuxottica : Le groupe issu de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica est dirigé par le PDG Francesco Milleri. Le français Paul du Saillant est directeur général adjoint.

Imerys : Patrick Kron a fait son retour chez Imerys en 2019 comme président du CA. Alessandro Dazza a été nommé à la direction générale en 2020.

Nexans : Christopher Guérin a été nommé directeur général de Nexans en juillet 2018. Jean Mouton est le président du conseil d'administration.

OVHcloud : Michel Paulin est directeur général d'OVHcloud, son fondateur Octave Klaba en est le président.

SEB : Le spécialiste de l'électroménager a dissocié les fonctions de président et de directeur général à l'été 2022. Thierry de la Tour d'Artaise est président du conseil d'administration et Stanislas de Gramont directeur général.