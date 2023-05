[Repères] Neuf carburants aériens durables déjà normalisés

Batteries trop lourdes, hydrogène trop volumineux… Pour les moyens et longs courriers, l’avion zéro émission n’est pas pour demain. Afin de baisser son empreinte carbone, le transport aérien n’a pour l’instant pas d’autre choix que d’incorporer de plus en plus de carburants aériens durables (CAD ou SAF, Sustainable Aircraft Fuel), produits à partir de matières organiques ou par voie de synthèse. Après des mois de discussion, l’Europe vient de se donner une feuille de route, REfuelEU Aviation, fixant des taux d’incorporation des CAD jusqu’en 2050. Tous les vols au départ de l’Union européenne seront obligés d'incorporer une part minimale de CAD de 2 % dès 2025. Cette part augmentera ensuite à 6 % en 2030, 20 % en 2035, 34 % en 2040, 42 % en 2045 et 70 % en 2050.

