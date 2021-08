[Repères] Gris, vert, bleu, turquoise ou fluo… Les huit nuances (connues) de l’hydrogène

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Viacheslav Zgonnik Le seul hydrogène à ne pas avoir (encore) de couleur est l'hydrogène naturel, dont l'exploitation pourrait débuter sous peu en Australie.

Appelé à jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique et la décarbonation de nos économies, l’hydrogène est à la fois carburant et vecteur énergétique, car il peut être stocké et transporté. Son utilisation présente l’avantage de n’émettre aucun gaz a effet de serre. Ce qui n’est pas forcément le cas de son mode de production. Pour faire la différence, on lui accole un adjectif, comme "propre", "décarboné", "bas carbone", "naturel" ou des couleurs, noir, gris, brun, vert, bleu, turquoise, rose, jaune voire fluo. Décryptage.

Par gazeification du charbon

L’hydrogène brun est produit par gazéification de lignite, un charbon "jeune" qui contient un pourcentage d'oxygène et d'hydrogène considérablement plus élevé que la variété noire, plus connue et plus ancienne. Ce traitement thermique sous pression crée un gaz de synthèse (syngas), qui est mélange de monoxyde de carbone, d'hydrogène, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Par vaporeformage, ou vapocraquage, le dihydrogène sera extrait de ce syngas. L’opération est très émettrice cde gaz à effet de serre.

L’hydrogène noir est produit de la même façon, mais à partir de charbon.

Par vaporeformage du gaz naturel

L’hydrogène gris est produit par vaporeformage du méthane, ou gaz naturel, donc d’origine fossile. Les molécules CH4 du gaz naturel sont cassées avec de la vapeur d’eau pour produire du dihydrogène. Mais l’opération émet du CO2, certes moins qu’à partir de Syngas. Plus de 70 % de l'hydrogène dans le monde est gris.

L’hydrogène bleu est produit par vaporeformage du méthane, comme pour le gris, mais avec en plus du captage de CO2. On n’a pas encore donné de couleur à un hydrogène produit à partir de biométhane.

Par pyrolyse

L’hydrogène turquoise est lui aussi produit à partir de méthane fossile mais par pyrolyse et avec un système de captage de CO2 solide, et non gazeux comme dans le bleu.

Par électrolyse de l'eau

L’hydrogène vert n’est pas produit à partir de biogaz, mais par électrolyse de l’eau, l’électricité utilisée étant renouvelable, c’est-à-dire d’origine hydraulique, éolienne, photovoltaïque, voire houlomotrice ou marémotrice. Le processus de séparation électrique des molécules d’eau ne rejette que de l’oxygène dans l’atmosphère.

L’hydrogène jaune ou rose (pas de consensus) est celui produit par électrolyse de l’eau à partir d’électricité nucléaire.

L’hydrogène fluo serait (sur proposition d’Engie), l'hydrogène produit à partir de l’électricité du réseau, mélangeant nucléaire, gaz et renouvelables. Là encore pas de consensus international.