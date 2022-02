&Repeat muscle son offre en France avec BarePack

Deux semaines après l’annonce de son arrivée en France, &Repeat passe déjà à la vitesse supérieure. La start-up, qui se présente comme le leader suédois des services de recyclage des emballages à usage unique, absorbe en effet une autre jeune entreprise, BarePack. « A la clé, un service complet ayant pour but de créer un véritable mouvement pour endiguer le fléau des emballages à usage unique, grâce à une approche hybride et sur-mesure s’adaptant aux nécessités spécifiques des restaurants qui ont besoin à la fois du réemploi et du recyclage », expose &Repeat dans un communiqué.

