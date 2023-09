REP Bâtiment : les plasturgistes s’organisent

Depuis le 1er mai 2023, la REP bâtiment, qui avait été instaurée par la loi Agec, est entrée en vigueur. « Très structurante, cette approche est résolument positive car elle vise à optimiser la filière de recyclage des matériaux du bâtiment et de les réintégrer dans un mécanisme circulaire ; à condition toutefois que ces gisements additionnels puissent être réceptionnés par les industriels de façon à leur permettre d’accélérer le lancement des nouvelles générations de produits contenant toujours plus de matières recyclées », introduit Benoit Hennaut, président de la Fédération de la plasturgie européenne EuPC et président du directoire du groupe Herige. Reposant sur le principe du pollueur-payeur, elle a vocation à assurer la gestion en fin de vie des matériaux de construction et leur réemploi, limitant de fait enfouissements, dépôts sauvages et gâchis de ressources naturelles. Après les vagues de questionnement que la REP bâtiment a suscité lors des premiers mois de mise en œuvre, « les industriels s’investissent très volontiers, ayant le sentiment de s’inscrire dans un système résolument vertueux », observe Sylvain Gaudard, responsable de la communication du Syndicat national de l'extrusion plastique (Snep).

Les obligations

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]