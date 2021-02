Réorganisation d'EDF, les PME et l'après-crise... L'hebdo de L'Usine Nouvelle du 25 février

Au cœur de l’actu

Penser l'après. Un an après le début de l’épidémie de Covid-19 et le premier confinement, qui a souvent entraîné un arrêt de la production, les PME industrielles françaises accusent le coup. Comment, dès lors, relancer l’appareil productif alors que certains marchés ne retrouveront pas de croissance avant 2022, voire 2024 ? Marion Garreau a enquêté dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Un territoire qui abrite de nombreuses entreprises industrielles en quête de nouveaux débouchés. Elles ont collaboré et on fait preuve d'inventivité pour repartir. On vous présente en particulier quatre décolleteurs qui ont su relancer leur activité.

On n'a pas fini d'entendre parler de pénuries de puces dans l'automobile. La crise devrait perdurer au deuxième trimestre et pose la question plus large de la supply chain des entreprises. Ridha Loukil en tire déjà sept enseignements, qui s'appliquent aussi à bien d'autres secteurs que l'automobile. Une autre pénurie inquiète : celles des plastiques indispensables à la réalisation des tests anti-Covid-19.

Avec le ballet de résultats annuels qui se poursuit, on constate un peu plus les effets de la crise du Covid-19 sur les entreprises. La SNCF a alourdi sa dette de près de 3 milliards d'euros supplémentaires, Veolia a sauvé son année grâce à un solide dernier trimestre et Danone a souffert de la fermeture des restaurants.

Où va EDF avec son projet Hercule ? Pourquoi veut-il se scinder en un EDF bleu nucléaire et un EDF vert coté en Bourse ? Pourquoi le gouvernement négocie directement ce projet avec Bruxelles ? Qu'est-ce que cette régulation Arenh, qui pénalise l’électricien national ? Et d’où vient cette dette abyssale de 42 milliards d’euros qui l’empêche d’investir ? Les réponses à vos questions sur la réorganisation d'EDF dans le dossier réalisé par Aurélie Barbaux.

