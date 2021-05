Réorganisation d’Airbus, intelligence artificielle, les handicaps de l'avion face au train... Les 5 articles les plus lus de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Stelia est au coeur de la réorganisation des activités aérostructures d'Airbus. Mais des dizaines de fournisseurs sont aussi concernés.

1 - La réorganisation d’Airbus, future onde de choc pour les fournisseurs

En annonçant le 21 avril une réorganisation de ses activités aérostructures, Airbus mettait en avant la nécessité de rationaliser ses flux logistiques et de préparer son outil industriel pour l’avènement de l’avion décarboné.

2 - [L’industrie c’est fou] L’intelligence artificielle éclaircit les mystères de textes multimillénaires

Qui a écrit les manuscrits de la mer Morte ? À l’université de Groningue (Pays-Bas), une découverte scientifique nous fait voyager entre les grottes orientales et les réseaux de neurones artificiels.

3 - Sur les trajets faisables en 2h30 en train, l’avion cumule tous les handicaps

Une étude réalisée par Trainline, la plate-forme indépendante de voyages en train et en bus, affirme que l’avion est non seulement plus polluant, mais aussi plus cher et moins rapide sur les trajets inférieurs à 2h30 lorsqu'ils sont effectués en train.

4 - Pourquoi Akuo Energy produit ses tuiles solaires SunStyle dans la Vienne

Après les flotteurs pour solaire lacustre et les parcs photovoltaïques mobiles en conteneur, Akuo Energy s’est lancé dans la production de tuiles solaires en France. Retour sur cette démarche à contre-courant avec Éric Scotto, son président fondateur.

5 - Et si Orange et OVHcloud se rapprochaient pour créer un cloud européen plus fort ?

Le syndicat CFE-CGC d’Orange propose un rapprochement opportun avec OVHcloud. Les deux parties auraient beaucoup à gagner de la mutualisation de leurs infrastructures pour offrir une alternative européenne de cloud plus crédible et plus forte aux géants américains de l’internet.