Rentrée sous tension pour les plasturgistes

Huit mois après les premières alertes, les tensions sur les matières plastiques demeurent préoccupantes pour les transformateurs. "La situation reste tendue sur les allocations et sur les prix", résume Emmanuelle Perdrix, présidente de Polyvia, le syndicat de la filière plasturgie et composite. Le secteur automobile, déjà touché par de multiples pénuries (composants électroniques, acier…), est très exposé. Les technopolymères (polyamides, ABS…) - ou plastiques techniques - manquent et leurs prix continuent de s’envoler, affirme celle qui est aussi à la tête de l’entreprise Rovip. "J’ai des clients qui ne sont pas livrés sur certaines pièces. Il va y avoir potentiellement des arrêts", estime la présidente, faisant référence au contexte global. Les ruptures sur la fibre de verre, utilisée comme charge dans les composites, aggravent la situation.