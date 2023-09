Rentrée du Medef, avion russe, Mini électriques… Les cinq images de la semaine

L’opération séduction du gouvernement pour la rentrée du Medef

Le grand rendez-vous annuel du Medef, la Rencontre des entrepreneurs de France, a rassemblé les 28 et 29 août à l’hippodrome de Longchamp à Paris patrons et membres du gouvernement. Là, le ministre de l'Economie et des finances Bruno Le Maire a affirmé maintenir le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au grand désarroi du patronat, mais a aussi tenu à le rassurer. «Si on peut supprimer la CVAE plus tôt qu’en 2027, on le fera», a-t-il affirmé, alors qu’un allègement d’un milliard d’euros est déjà programmé dès 2024. Face a une conjoncture moins porteuse, des carnets de commande qui commencent à se dégarnir et des difficultés de recrutement qui persistent, le moral des chefs d’entreprise n’est pas au beau fixe.

Moscou est parvenu à «russifier» son avion régional

La Russie a dû faire sans le motoriste français Safran, depuis son départ en raison de l’offensive russe en Ukraine, pour mener à bien son projet d'avion régional SJ-100. Sur Telegram, mercredi 23 août, le groupe aéronautique russe OAK, a diffusé une vidéo de l’appareil alors qu’il effectuait ses premiers tests de stabilité au sol. Ce dernier devrait décrocher sa certification dans les prochains mois et entrer en service en 2024. Yakovlev (ex-Irkut) a aussi dû remplacer une trentaine de sous-systèmes (avionique, air conditionné, systèmes électriques et hydrauliques, cabine…) autrefois fournis par des entreprises occidentales telles que Thales.

Le plus grand parc éolien flottant au monde

La Norvège a inauguré mercredi 23 août Hywind Tampen, le plus grand parc éolien flottant au monde situé à environ 140 kilomètres de son littoral. Ses 11 éoliennes de 8,6 mégawatts chacune, fourniront de l’électricité aux cinq plateformes pétro-gazières des environs (Snorre A et B, et Gullfaks A, B, C). Elles couvriront ainsi environ 35% de leurs besoins énergétiques. La construction du parc, pilotée par Equinor, la société publique norvégienne Petoro, la filiale norvégienne d’Eni Vår Energi, l'allemand Wintershall, l'autrichien OMV et le japonais Inpex, a nécessité un investissement de 7,4 milliards de couronnes norvégiennes (environ 640 millions d’euros).

De nouveaux véhicules électriques rejoignent la famille Mini

A quelques jours de l’ouverture du salon de l’auto de Munich (Allemagne), BMW a dévoilé deux nouvelles voitures électriques : la Mini Cooper de cinquième génération et le Countryman III. Proche des autres véhicules de la gamme, leur design a été épuré et leur signature lumineuse revisitée. Si la Mini Cooper conserve ses dimensions, le Countryman gagne six centimètres en hauteur et treize en longueur. La Mini Cooper est disponible en deux versions, la E dotée d'une puissance de 184 chevaux et d'une autonomie de 305 kilomètres et la SE de 218 chevaux et 402 km. Egalement proposé en version E et SE, le Mini Countryman peut passer de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes dans le premier cas, avec une autonomie de 462 km, et de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes dans le second, pour une autonomie de 433 kilomètres.

Le retour de l’Alfa Romeo 33 Stradale

La mythique Alfa Romeo 33 Stradale revient sur le devant de la scène. Le constructeur automobile italien a dévoilé mercredi 30 août une version revisitée de cette voiture initialement présentée lors du salon de Turin de 1967. A la fois modernisée et fidèle au modèle original, cette supercar n’est disponible qu’en 33 exemplaires qui ont déjà tous trouvé preneur. Dans sa version thermique, la voiture est équipée d’un moteur V6 3.0 biturbo «Nettuno» de 620 chevaux couplé à une boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports. Elle peut accélérer de 0 à 100 kilomètres/heure en moins de 3 secondes et rouler à une vitesse maximale de 333 km/h. Son moteur électrique délivre lui une puissance de 750 chevaux et dispose d’une autonomie d’environ 450 kilomètres.