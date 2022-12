Renouvelables, déforestation... Bilan très mitigé pour Climate Chance sur les efforts de décarbonation dans le monde

Le cinquième observatoire de Climate Chance laisse quelques raisons d’espérer pour l’avenir de la planète et de l’humanité, même si les progrès sont timides. Depuis 2018, l’association internationale qui regroupe les acteurs non-étatiques (collectivités locales, entreprises, ONG, syndicats, communauté scientifique, peuples autochtones…) publie son observatoire sur le bilan sectoriel au niveau mondial.

Les émissions de gaz à effet de serre ont repris de plus belle après l’intermède Covid-19 avec 37 061,24 millions de tonnes équivalent CO2, soit un nouveau record, dû pour l’essentiel au recours au charbon (40% de la croissance par rapport à 2019) et aux énergies fossiles plus généralement. Ce sont aussi les pays émergents qui ont le plus contribué à la hausse des émissions de gaz à effet de serre (Turquie avec +11,2%, Chine à +7,2%, Russie avec +4,6%…), alors que celles des pays de l’OCDE restent de 4,6% inférieures à celles de 2019. Peut-être un premier bon signe…

1. Forte hausse des énergies renouvelables

[...]