Rennes réalise une "remontada" et arrache le nul contre le Standard

© Stephane Mahe Flavien Tait a permis à Rennes d'obtenir le nul (3-3)./Photo prise le 10 janvier 2020/REUTERS/Stephane Mahe

Pour son deuxième match de préparation, le Stade Rennais affrontait le Standard de Liège. Et ça a très mal commencé pour les hommes de Bruno Génésio. Dès la 22ème minute, Joao Klauss a ouvert le score sur pénalty pour les Belges avant que Nicolas Raskin ne double la mise à la 41ème. Klauss y est même allé de son doublé pour permettre aux siens de retourner aux vestiaires avec un avantage de trois buts. Le second acte a été tout autre. Et le carton rouge obtenu par Ameen Al Dakhil (59ème) n'a pas aidé le dernier 6ème de saison régulière de Jupiler Pro League. Ainsi, Benjamin Bourigeaud a réduit la marque à la 69ème. Matthis Abline a ensuite permis aux Bretons de revenir à 3-2 à un gros quart d'heure de la fin (74ème). Finalement, Flavien Tait a arraché le nul en toute fin de temps réglementaire (90ème). Score final 3-3.