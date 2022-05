Qu’on parle d’automatisation, de maintenance prédictive, ou d’intelligence artificielle, à chaque fois il faudra aux industriels disposer des bonnes données au bon moment et d’une visualisation claire pour mettre en œuvre ces processus.

Leader mondial en matière d’outils et de services de métrologie industrielle, c’est donc naturellement que le groupe Renishaw a développé et commercialisé une solution pensée pour que ses clients de l’aéronautique au médical puissent jouir, non pas dans le futur mais aujourd’hui, des promesses de l’usine intelligente.

Lancée en 2021 et présentée lors du dernier salon EMO de Milan, Renishaw Central a été désignée pour une collecte de données efficace et automatisée d’abord. La plateforme centralise ainsi toutes les informations provenant de toutes les machines de la chaine de production, y compris des systèmes de fabrication additive.



Une solution qui valorise réellement les données de fabrication

Mais ce n’est pas une simple base de données puisqu’elle a aussi été développée comme une interface de visualisation et de programmation. Renishaw Central utilise ainsi les informations reçues sur les processus et appareils pour fournir une vue complète des données de fabrication et créer des rapports de manière à prédire, identifier et corriger les erreurs de processus, à augmenter l'utilisation et la productivité de la machine tout en réduisant les rebuts, ou encore à améliorer la qualité des pièces et produits fabriqués.

« Nous sommes ravis de soutenir nos clients partout dans le monde en les aidant à rapprocher leur usine d’un futur toujours plus proche. En connectant les process, les machines, les résultats de l’ensemble des systèmes, y compris ceux de fabrication additive, ceux des mesures sur machines, des systèmes de comparaison en atelier, ou des machines de mesure tridimensionnelle (MMT), la plateforme Renishaw Central fournit une vision claire des données métrologiques, ainsi que des installations de fabrication - et c'est puissant », se réjouit Guy Brown, responsable du développement Renishaw Central.

Renishaw Central facilite donc l’accès et l’utilisation des données à une variété de systèmes et de process. Surtout, la plateforme permet de valoriser immédiatement les données recueillies. Elles peuvent ainsi être utilisées par des outils et applications de gestion de cycle de vie des produits, ou nourrir des algorithmes pour anticiper mieux et innover plus vite.

En normalisant le flux de données vers et depuis les ateliers d’usines modernes, Renishaw Central vient offrir un nouveau niveau d'efficacité opérationnelle, et apporte une pierre fondatrice à l’édifice en construction de l’usine intelligente.

