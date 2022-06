Rendez-vous le 23 juin avec Emballages Magazine

Alors que la transition écologique se déploie jour après jour sur usinenouvelle.com/emballage et numéro après numéro, la prochaine édition de la conférence annuelle proposée par Emballages Magazine est programmée le 23 juin. Intitulée « Emballages : de la révolution aux mutations », la conférence donne la parole aux professionnels qui expérimentent et innovent dans les nouveaux usages, dans le commerce en ligne comme dans le vrac et dans la grande distribution, bien sûr. Avec les témoignages de Cdiscount, C'est qui le Patron ?! La Marque du consommateur, la coopérative Biocoop, Danone, FoodChéri, La Consigne GreenGo, Metsä Board, Nestlé Nespresso, #Photosynthèse, Shiseido et Ville de Paris. Et le soutien de nos partenaires : ArcelorMittal, All4Pack, Carton ondulé de France, Klöckner Pentaplast, Metsä Board, #Photosynthèse et Tetra Pak.

Demandez le programme !