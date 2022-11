Rendez-vous avec la traçabilité sur All4Pack

« Le marquage et le codage au service de la sécurité des consommateurs » : tel est l'intitulé de la conférence sur les technologies de traçabilité proposée par Emballages Magazine le mercredi 23, à 14 heures, avec Mobilead et Markem-Imaje. Année après année, les crises succédant aux crises et les scandales aux scandales, le constat ne change pas. La grande consommation gère avec plus ou mois d'efficacité les numéros de lots ainsi que les dates de péremption, la date limite de consommation (DLC) comme la date de durabilité minimale (DDM). Si la vigilance des chefs de rayon est primordiale, le retrait et le rappel d'un produit parmi des dizaines de milliers de références demeure un défi technique et logistique. Apparu dans les années 1970, le vénérable code-barres ne permet pas d'intégrer les données variables. En reprenant CodaBene, Too Good To Go, application de référence dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, se dote, par exemple, d’une solution de gestion automatisée avec en ligne de mire un « code-barres enrichi ». Quant à l’américain Avery Dennison et l’allemand SAP, ils se sont associés pour gérer les DLC à partir d'un ERP. Par ailleurs, comme il apparaît de plus en plus clair que la DDM n’est pas plus facile à comprendre que la date limite d’utilisation optimale (DLUO) qu’elle remplace, un décret autorise les marques à ajouter une explication…

Piqure de rappel

Mais les récentes mésaventures de Danone sont également révélatrices des failles de la traçabilité. Des petites bouteilles d’eau minérale à la marque Evian, pourtant promises à la destruction pour non-conformité, se sont retrouvées en vente à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le consommateur est invité à se reporter aux langues – l’arabe et le coréen – des étiquettes pour les repérer. Ces bouteilles étaient destinées à l'exportation. Un jeu de piste ? Il y a moyen de faire beaucoup mieux ! Une piqûre de rappel cruelle après les multiples rebondissements de l’affaire Lactalis et le scandale des pizzas Buitoni chez Nestlé.