Rencontres : la Bretagne met le cap sur les plastiques

« Depuis 70 ans, le plastique a envahi le monde et a modifié le mode de vie de ses habitants. Qu’il s’agisse des secteurs de l’agroalimentaire, de la construction, de la santé, nombreux sont les enjeux qui ont émergé au fur et à mesure du cycle de vie du matériau » : fort de constat, Brest’aim et Destination Rennes organisent la première édition de « Plastiques, changement de cap ! ». Un événement construit en deux temps avec un premier rendez-vous à Brest (Finistère) en 2022 – les 30 juin et 1er juillet – et un deuxième à Rennes (Ille-et-Vilaine) en 2023. L’idée est de réunir élus, collectivités, entreprises, industries, investisseurs, scientifiques et associations afin d’imaginer les solutions – écoconception, économie circulaire, recyclage, écoplasturgie… – à mettre en œuvre pour réduire les pollutions liées aux plastiques. À noter que le volet brestois s’inscrit dans le prolongement du congrès « Polymères et océans » qui est organisé notamment par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer). Ces deux organismes abritent en particulier le Laboratoire des sciences de l'environnement marin (Lemar), Preventing Plastic Pollution (PPP) et le groupement de recherche (GDR) 2050 Polymères et océans dédié à « la recherche sur le devenir des polymères en milieu aquatique » dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne (Interreg).

Brest’aim est la société d’économie mixte (SEM) qui gère les grands équipements collectifs de Brest métropole tandis que Destination Rennes est une société publique locale (SPL) qui vise à renforcer l’attractivité de la métropole rennaise au nom de Rennes métropole et la ville de Rennes.