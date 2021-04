Renault veut générer plus d'un milliard d'euros de CA grâce au nouveau Flins

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Renault compte générer plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l'économie circulaire grâce notamment à la transformation de l'usine d'assemblage de voitures neuves de Flins (Yvelines) en un pôle de recyclage, l'une des principales décisions du plan de restructuration du constructeur déficitaire. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

"Notre ambition, d'ici à 2030, consiste à réaliser (à Flins) davantage de chiffre d'affaires qu'en y assemblant des voitures", a dit le directeur général du groupe au losange, Luca de Meo, dans une interview au Journal du dimanche. "Et de générer plus d'un ?milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l’économie circulaire."

Ce chiffre représenterait un peu plus de 2% du chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros affiché par le groupe en 2020. Renault doit publier jeudi prochain son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021.

Le groupe a confirmé en fin d'année dernière son intention d'arrêter l'assemblage de véhicules neufs à Flins en 2025, créant à la place la première usine européenne d'économie circulaire dédiée à la mobilité.

Le nouveau site, dénommé "Re-Factory", accueillera des activités de recyclage d'organes mécaniques, de reconditionnement de véhicules d'occasion et de batteries électriques, et de démantèlement de voitures.

Tous les constructeurs sont engagés dans une course contre la montre pour électrifier leur gamme et trouver des nouveaux relais de croissance alors que le durcissement des normes d'émission condamne un nombre croissant de technologies essence et diesel historiques.

"Bientôt, nous détaillerons notre stratégie dans l"électrique pour conserver notre leadership dans ce domaine clé", a ajouté Luca de Meo. "(Sur les batteries) nous disposons d'un réel avantage concurrentiel, puisque nous sommes les premiers à recevoir des batteries en seconde vie."

Si Renault et son partenaire Nissan ont été les premiers à disposer d'une gamme électrique au début de la décennie précédente, ils se sont fait doubler par les ambitions du nouveau venu américain Tesla et par le spectaculaire tournant stratégique du géant allemand Volkswagen vers l'électrique.

(Gilles Guillaume)