Renault veut doubler le chiffre d'affaires du segment C avec Arkana

© Evgenia Novozhenina Renault a annoncé jeudi viser un chiffre d'affaires unitaire moyen de 30.000 euros sur son nouveau crossover compact Arkana, au coeur de la stratégie de redressement des marges du groupe au losange. /Photo d'archives/REUTERS/Evgenia Novozhenina

Un tel chiffre d'affaires représente un doublement par rapport aux 15.000 euros réalisés actuellement en moyenne sur les modèles Renault du segment compact, a dit le constructeur automobile français dans un communiqué publié à l'occasion de la présentation de la nouvelle stratégie commerciale de la marque au losange "axée sur la valeur".

Sous la houlette du nouveau directeur général Luca de Meo, le constructeur automobile français veut se recentrer sur le segment C en Europe, un marché dominé par les déclinaisons de SUV et plus rémunérateur que les petites voitures.

Tournant aussi le dos aux ambitions de volumes de son prédécesseur Carlos Ghosn, il veut mettre l'accent sur les silhouettes de véhicules et les marchés les plus profitables pour tenter de sortir Renault du rouge.

S'inspirant de la montée en gamme de PSA, désormais partie de Stellantis, la marque au losange lancera d'ici 2025 sept nouveaux modèles électrifiés sur le segment compact et sur le segment D supérieur.

Le groupe, qui a accusé l'an dernier une perte nette record de huit milliards d'euros, a également annoncé l'arrivée prochaine sur le segment C SUV de sa technologie hybride E-TECH grâce à un tout nouveau moteur essence trois cylindres associé à un moteur électrique.

Ces nouveaux blocs permettront une puissance de 200 chevaux en hybride en 2022 et de 280 chevaux en hybride rechargeable, 4 roues motrices, en 2024.

Pionnier de l'électrique avec son partenaire Nissan au début de la dernière décennie, Renault voit actuellement son leadership ébranlé par l'accélération de Volkswagen sur les voitures non thermiques.

A l'horizon 2030, le groupe français estime que les modèles électrifié - électriques et hybrides - pèseront 90% de ses ventes.

(Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)