Renault, Veolia et Solvay joignent leurs forces dans le recyclage des batteries

Après leur production des batteries, puis leur utilisation en seconde vie, vient le temps du recyclage. Renault, Veolia et Solvay ont annoncé jeudi 18 mars la création d’un consortium ouvert sur le recyclage des batteries arrivées en fin de vie, et la réutilisation en circuit fermé des métaux stratégiques ainsi extraits, en particulier le cobalt, le nickel et le lithium, dans de nouveaux accumulateurs.