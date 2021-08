Renault va se fournir en lithium auprès de Vulcan Energy

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Yves Herman Renault prévoit de vendre 90 % de véhicules électriques d'ici à 2030. /Photo d'archives/REUTERS/Yves Herman

Après avoir dévoilé les détails de son pôle ElectriCity, annoncé un partenariat avec Verkor pour un projet de gigafactory et créé une coentreprise dédiée à l'hydrogène avec Plug Power, Renault continue sa course vers la décarbonation. Le constructeur automobile a publié lundi 2 août un communiqué annonçant qu'il se fournirait en lithium, un métal nécessaire à la confection de batteries, auprès de la start-up germano-australienne Vulcan Energy.

Un processus plus vert

Cette dernière fournira au groupe français entre 6 000 et 17 000 tonnes du précieux métal chaque année pendant cinq ans à compter de 2026, et le contrat pourra être renouvelé si les deux parties sont d'accord. Renault, pour qui les modèles électriques devraient représenter 90 % des ventes d'ici 2030, a souligné que le procédé de production du lithium de Vulcan a été déterminant car il ne produit pas de CO2.

Le principe est d'extraire de l'eau salée très chaude et très riche en lithium à partir de réservoirs souterrains et d'utiliser la chaleur pour produire de l'électricité. L'eau est ensuite réinjectée dans le sous-sol, un processus plus durable que les mines de lithium à ciel ouvert ou que les bassins d'évaporation d'eau salée, les deux méthodes les plus répandues actuellement. « Grâce à ces installations, Renault Group pourra éviter l’émission de 300 à 700 kg de CO2 par batterie de 50 kWh », assure l'entreprise.

Un accord avec Stellantis ?

« Nous sommes très fiers de nous associer à un producteur européen de lithium décarboné, tel que Vulcan Energy, a commenté Gianluca De Ficchy, directeur des achats de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi. Notre responsabilité environnementale et sociale est au cœur de Renaulution et cette politique doit également engager nos fournisseurs si nous voulons créer une réelle valeur et proposer les véhicules les plus durables du marché ».

Vulcan prévoit d'investir 1,7 milliard d'euros dans la construction de stations géothermiques et de sites d'extraction, avec pour objectif de débuter la production en 2024. La start-up a également signé le mois dernier un contrat à long terme pour vendre de l'hydroxyde de lithium produit en Allemagne à la filiale de batteries du sud-coréen LG, ainsi qu'un protocole d'accord avec le constructeur automobile Stellantis.

Avec Reuters (Reportage Ernest Scheyder; version française Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)