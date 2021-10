Renault va quitter son siège de Boulogne pour réduire ses coûts

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © STEPHANE MAHE Renault va quitter d'ici l'été prochain le siège qu'il occupe depuis 20 ans à Boulogne-Billancourt et envisage de s'installer dans un nouveau site, toujours dans son berceau des Hauts-de-Seine, afin de réduire ses coûts, a dit à Reuters un porte-parole du groupe au losange. /Photo prise le 9 septembre 2021/REUTERS/Stephane Mahe

La future implantation, plus économique et adaptée aux nouveaux modes de télétravail, et dont Renault serait locataire, doit encore obtenir son permis de construire, a-t-il ajouté.

(Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)