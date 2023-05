Renault va dévoiler un SUV haut de gamme, le Rafale... au Salon du Bourget

Le 18 juin prochain, le constructeur hexagonal Renault lèvera le voile sur son nouveau modèle, un SUV grand coupé de segment D haut de gamme. A vos agendas ! Rendez-vous est pris... au Bourget, dans le nord de Paris, à l'occasion du 54ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace. Oui, vous avez bien lu. Ce choix de localisation est-il le fait d'une grossière erreur de la part d'une équipe de communication un peu à l'ouest ? Que nenni. Et pour cause : Renault a choisi le nom d'un avion de chasse bien connu des Français et des amateurs d'aviation militaire pour désigner son nouveau modèle phare : le «Rafale», produit depuis la fin des années 80 par Dassault Aviation.

Le choix opéré par Renault de présenter sa dernière création lors du Bourget est toutefois bien plus qu'un simple clin d'œil au constructeur aéronautique français. Plutôt, il s'agit de rappeler aux bons souvenirs du public le passé «glorieux» de Renault dans l'aviation. «Peu de gens le savent, mais le nom Rafale appartient à Renault», rappelle Sylvia Dos-Santos, responsable de la stratégie des appellations à la direction du Marketing de la marque au losange, citée dans un communiqué.

Propriété du groupe automobile depuis 1936, à l'époque où Renault était également motoriste aéronautique, le nom Rafale était porté par l'appareil à bord duquel la championne Hélène Boucher a battu en 1934 le record du monde féminin de vitesse sur 1 000 kilomètres en atteignant 445 kilomètres/heure. La célèbre aviatrice avait trouvé la mort la même année, à 26 ans, à bord d'un Caudron C430 Rafale qui s'était écrasé dans un bois des Yvelines, non loin des pistes d'entraînement de l'aérodrome Caudron Renault, à Guyancourt, où s'est installé depuis le Technocentre du constructeur.

Le nouvel SUV fabriqué en Espagne ?

Avec son nouveau «Rafale», le groupe au losange s'apprête à présenter l'un des modèles phares du vaste renouvellement de son offre, destiné à accroître ses marges. Le constructeur est actuellement engagé dans une refonte stratégique drastique avec la séparation de ses activités électriques et de ses motorisations thermiques. Ce véhicule à motorisation hybride est l'un des 18 lancements prévus par le groupe Renault d'ici la fin 2025. Selon une source proche du groupe, la voiture sera assemblée à Palencia (Espagne), aux côtés de l'Austral et de l'Espace. Contacté par l'agence Reuters, Renault a refusé de faire un commentaire sur le lieu de fabrication.

avec Reuters (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)