Renault Twingo et Zoe, Fiat 500... Découvrez le top 5 des véhicules électriques les plus vendus en France au premier semestre 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Fiat - Nicolo Campo La Fiat 500 fait son apparition dans le top 5 des voitures électriques les plus vendues en France.

Le marché du véhicule électrique en France a connu une première moitié 2021 contrastée. L'année a débuté avec deux mois consécutifs de fort recul des ventes (par rapport au début d'année 2020), avant trois mois de rebond artificiel (la comparaison se faisant avec les mois du premier confinement). Puis un record mensuel historique d'immatriculations de véhicules électriques a été battu en juin 2021, les acheteurs anticipant la baisse annoncée du bonus écologique de 1000 euros au 1er juillet.

Au final, sur les six premiers mois, si l'on ajoute les véhicules particuliers et utilitaires, on est loin de la forte dynamique de l'année 2020 (avec un boom de 152% des ventes comparé à 2019) : les ventes de voitures électriques ont progressé de 60% de janvier à juin 2021 par rapport à un premier semestre 2020 atypique, avec 72454 véhicules 100% électriques immatriculés (7,9% du marché total). Cela reste une belle performance dans un marché en recul de 13,9% toutes motorisations confondues.

Qui en profite ? Plus seulement Renault et Tesla qui archi-dominaient le marché en 2020, la concurrence étant plus limitée à l'époque. Voici le top 5 des ventes, réalisé à partir des données de l'Avere France.

1 - Tesla Model 3

Le modèle phare de Tesla récupère le leadership en France au premier semestre 2021 avec 13112 immatriculations.

2 - Renault Zoe

La Renault Zoe voit sa part de marché fondre face à une concurrence de plus en plus diversifiée. Renault en a vendu 10 797 au premier semestre (uniquement pour les ventes aux particuliers). La Zoe sort du top 10 des ventes toutes motorisations confondues. Lors de la présentation des résultats du premier semestre, Luca de Meo a précisé que la Zoe figurerait au catalogue de Renault 2024 mais ne serait pas remplacée. C'est la future Renault 5 électrique, produite dans le Nord de la France, qui prendra le relais.

3 - Peugeot 208

La version électrique de la berline de Peugeot perd une place au classement des voitures électriques avec 9133 immatriculations.

4 - Fiat 500

Commercialisée depuis novembre 2020, la Fiat 500 électrique signe une belle performance sur le marché tricolore, puisqu'elle arrive au pied du podium avec 4863 modèles écoulés.

5 - Renault Twingo

Si Renault voit les ventes de sa Zoe s'effriter, l'autre citadine électrique de la marque prend le relais. La version électrique de la Twingo s'est vendue à 4424 exemplaires au premier semestre.

Et ensuite ?

Dans le reste du top 10, on trouve la Kia e-Niro, avec 3572 ventes (qui résiste mieux que sa cousine Hyundai Kona),le mini -SUV Peugeot 2008 (2772 modèles écoulés), la Volkswagen ID-3 (2508). La Dacia Spring, arrivée plus récemment sur le marché, affiche une (timide) percée au mois de juin avec plus de 500 ventes. Le nouveau SUV de Volkswagen ID4 démarre aussi discrètement.